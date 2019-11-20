Sibel Kekilli'nin yeni filmi belli oldu! Ödüllü yönetmen Özcan Alper duyurdu
Dünyaca ünlü oyuncu Sibel Kekilli, ödüllü yönetmen Özcan Alper’in son filmi 'Karanlık Gece'de rol aldı.
En son Game Of Thrones'ta başarılı bir performans gösteren Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli, çekimleri Antalya'da gerçekleştirilen filmde Berkay Ateş, Taner Birsel, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Pınar Deniz ile birlikte kamera karşısına geçti.
Yönetmen kişisel hesabından duyurdu
Kekilli'nin filmde rol aldığı, yönetmen Özcan Alper’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.
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