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Ekrem İmamoğlu kara para kitabıyla ünlenen Halim İpek'i atadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İç Denetim Birimi Başkanlığı'na 'Önemli Bir Sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması' kitabıyla tanınan Halim İpek'i getirdi.

İBB'nin 18 kişilik ekipten oluşan, İç Denetim Birimi Başkanlığı el değiştirdi. Ekrem İmamoğlu, İBB'de 24 yıldır görev yapan ve son 10 yılında Denetim Birimi Başkanı olan Sabri Çakıroğlu'nu, görevden alarak yerine 'Kara Para Uzmanı' olarak bilinen Halim İpek'i atadı. Çakıroğlu aynı birimde denetçi olarak göreve devam edecek.

Alanı kara para

İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı'na, İTÜ'de iç denetçi olarak görev yapan Halim İpek atandı. 'Önemli Bir Sorun: Kara Para ve Kara Paranın Aklanması' adıyla yayımlanmış kitabı ve kara para, kara paranın aklanması konularında da dergilerde yayımlanmış yazıları bulunan İpek, görevi makamda düzenlenen bir törenle Çakıroğlu'ndan devraldı.

Halim İpek kimdir?

Halim İpek, 1968 Çorum doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren İpek, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1992 Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 8 Ekim 1995 tarihinde vergi müfettişliğine atandı. 2007'de vergi müfettişliğinden ayrıldı, İTÜ'ye iç denetçi oldu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı, Bağımsız Denetçi Ruhsatı ve Kamu İç Denetçi Sertifika sahibi olan İpek'in, vergi konularında da yayımlanmış yazıları bulunmakta.

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