Pochettino'nun tazminatı Mourinho'yu solladı

Mauricio Pochettino'nun yerine Jose Mourinho'yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Tottenham, bu değişikliği yüklü bir tazminatla gerçekleştirecek.

Sadece altı ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynayan Mauricio Pochettino'nun Tottenham'daki görevine son verildi. Londra kulübü, Arjantinli teknik adamın ardından takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

20 milyon Pound

Tottenham, 2018'de 5 yıllık sözleşme imzaladığı Pochettino ve ekibine yüklü bir tazminat ödeyecek. Mirror'ın haberine göre İngiliz kulübü, Arjantinli çalıştırıcı ve yardımcılarına yaklaşık 20 milyon Pound tutarında bir ödeme yapacak.

Mourinho'yu solladı

Bu tazminat bedeli, Jose Mourinho'nun Manchester United'dan kovulduktan sonra aldığı ücrete bir hayli yakın. Portekizli teknik adam, görevinden alındıktan sonra 19.6 milyon Pound değerinde bir tazminatın sahibi olmuş