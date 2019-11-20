EYT nedir EYT kimleri kapsar 20 Kasım haberleri 2019

EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor araştırması vatandaşların gündeminde. Erken emeklilik yasası yani EYT hakkında son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte EYT hakkında son haberler.

EYT haberleri ve emeklilikte yaşa takılanlarda son durum yasanın çıkmasını bekleyen EYT’lilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe yapılan açıklamalar sonrasında EYT süreci şekil almıştı. İşte yapılan o değerlendirmeler hükümet ve muhalefet kanadından gelen açıklamalar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

EYT nedir, kimleri kapsar: EYT sorunu, 8 Eylül 1999’da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

2008’de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi. 2048’de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65’te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu.

Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor: Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. 19 Kasım 2018 itibari ile EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza verdi.