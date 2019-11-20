Zlatan İbrahimovic'le Mourinho buluşabilir

Jose Mourinho'nun Tottenham'la anlaşmasının ardından Zlatan İbrahimovic'in de Londra'ya transfer olması gündeme geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, devre arası transfer dönemi için listesini hazırladı.

Jose Mourinho'nun Tottenham'la 2.5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından gözler Zlatan Ibrahimovic'e çevrildi. Boşta olan İsveçli golcünün ismi ilk günden Kuzey Londra ekibiyle anılmaya başlandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'i transfer edebilmek adına şartları zorlayacak.





İki büyük ego aynı takımda buluşabilir

İngiliz tabloid basını bu gelişme üzerine "futbol dünyasının iki büyük egosu aynı takımda bulaşabilir" ifadesini kullandı.





Mourinho çok istiyor

Los Angeles Galaxy ile yollarını ayıran 38 yaşındaki futbolcunun boşta olmasını fırsata çevirmek isteyen Mourinho, yönetimle görüşerek Zlatan Ibrahimovic transferi için nabız yokladı. Tottenham yönetimi, İsveçli futbolcunun ilerleyen yaşı ve olası yüksek maliyeti sebebiyle transfere çok da sıcak bakmıyor.

Mourinho, kariyerinde daha önce Zlatan Ibrahimovic'le Inter ve Manchester United'da olmak üzere iki kez birlikte çalıştı.



Milan, Napoli ve Atalanta

Zlatan Ibrahimovic'e şimdiye dek tek resmi teklif yapan kulüp, Bologna oldu. İsmi İtalyan takımlarıyla anılan yıldız golcünün diğer talipleri ise Milan, Napoli ve Atalanta.