Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci haftanın hakemleri açıklandı. Cuma günü oynanacak haftanın ilk maçı olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönecetek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
22 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek