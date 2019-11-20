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Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci haftanın hakemleri açıklandı. Cuma günü oynanacak haftanın ilk maçı olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönecetek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

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