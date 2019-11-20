HABER /  POLİTİKA

CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine Özlem Zengin'in cevabı

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Engin Özkoç AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" dedi. "Özlem Zengin “Bu kadına haddini bildirin!”e cevabımızdır." diyerek cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşanmasının radından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmıştı. 

Bu olay 28 Şubat günlerini hatıra getirdi. AK Partili Özlem Zengin CHP'li Engin Özkoç'a verdiği cevabı Twitter hesabından "Bu kadar yıldan sonra aslında CHP de hiçbir şeyin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha hatırlatan,yasaklı günlerin simge cümlesi “Bu kadına haddini bildirin!”e cevabımızdır." diyerek paylaştı.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki! TBMM'de İkinci Ecevit Kavakçı vakası! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal sözler
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki!
Fatih Altaylı Büşra Nur Çalar’ın olay bebek mevlidine sahip çıktı
TBMM'de İkinci Ecevit Kavakçı vakası! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal sözler
Serdar Ali Çelikler: Falcao devre arasının son bir iki maçında oynar
Tekirdağ'dan heyecanlandıran haber! 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yaptığı ihanetin dik alasıdır
ÖNCEKİ HABERLER
İBB burs 2019 başvuruları son gün ne zaman başvuru formu
ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı
EYT son haberler geldi Erdoğan EYT ile ilgili son bilgiyi verdi
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camii taşınmaya hazır
Gönenç Gürkaynak yaşı kaç karısı Serra Gürkaynak kimdir mesleği ne?
Zafer Pehlivan kimdir yaşı kaç instagram paylaşımı skandal!
Yorumlar 2 yorum