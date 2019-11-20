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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'un ''Bu kadına haddini bildirin'' sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan "CHP'nin grup başkanvekilimize saldıracak olan ahlaksız edepsizlere parlamento içinde gereken cezayı vermesi lazım" dedi.

28 Şubat'ın mimarlarını aratmayan CHP'li Engin Özkoç AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" dedi. Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e CHP'li Milletvekili Engin Özkoç'un sözlü saldırısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin gereken cezayı alması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz

Geçmişte Ecevit, yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya büyükelçimiz, ona ‘susturun bu kadını’ diye hakaret etmişti. Dün de herhalde oradan ilhamla Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'Susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsiz diye davranan CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın, bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz.

Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil

Tüm grubumuz bir bayan milletvekilimize grup başkanvekilimize saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere parlamento içinde gereken cezayı vermesi lazım. Ceza ise ceza. Özür diledi, bıraksınlar bu işi. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil.

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