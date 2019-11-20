Galatasaray revire döndü Terim'in eli zayıfladı

Galatasaray'da sakat futbolcuların sayısı 9'a yükselirken teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında eli iyice zayıfladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacak ancak teknik direktör Fatih Terim'i düşündüren en büyük sorun sakatlıklar.

9 isim sakat

Falcao, Andone derken millî takıma giden oyunculardan Babel, Muslera da sakatlanmıştı. Bunlara son olarak Luyindama da eklenirken dün de Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildi. Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba da uzun süredir sakat.

Fatih Terim'in eli zayıfladı

Teknik ekibin hemen hemen her bölgede eli iyice zayıfladı ancak sakat futbolculardan Muslera'nın bu hafta oynaması beklenirken Babel'in durumu belirsizliğini koruyor.