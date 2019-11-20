HABER /  GALATASARAY

Galatasaray revire döndü Terim'in eli zayıfladı

Galatasaray'da sakat futbolcuların sayısı 9'a yükselirken teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında eli iyice zayıfladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacak ancak teknik direktör Fatih Terim'i düşündüren en büyük sorun sakatlıklar.

9 isim sakat
Falcao, Andone derken millî takıma giden oyunculardan Babel, Muslera da sakatlanmıştı. Bunlara son olarak Luyindama da eklenirken dün de Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildi. Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba da uzun süredir sakat.

Fatih Terim'in eli zayıfladı
Teknik ekibin hemen hemen her bölgede eli iyice zayıfladı ancak sakat futbolculardan Muslera'nın bu hafta oynaması beklenirken Babel'in durumu belirsizliğini koruyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'de İkinci Ecevit Kavakçı vakası! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal sözler
3 çocuk annesi olan eşinin boğazını kesen koca : Mart ayında geleceğim
Serdar Ali Çelikler: Falcao devre arasının son bir iki maçında oynar
Tekirdağ'dan heyecanlandıran haber! 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yaptığı ihanetin dik alasıdır
Adem Ljajic için Beşiktaş'a piyango gibi teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı Büşra Nur Çalar’ın olay bebek mevlidine sahip çıktı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 'kanımıza dokunuyor' dedi hükümete seslendi
Gönenç Gürkaynak kimdir kaç yaşında eşi kimdir mesleği ne?
24 Kasım Öğretmenler Günü indirimleri 2019 kampanyalar
Galatasaray'da Nazım Sangare sesleri
15 tatilde karne dağıtılacak mı 2020 okul tatil günleri
Yorumlar