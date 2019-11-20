DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 'kanımıza dokunuyor' dedi hükümete seslendi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP ve HDP'ye sert suçlamalarda bulunurken, "Bu ülkenin bölünmesi için siyaset yapan HDP'ye ocak ayında 47 trilyon para verecekler. Bu, kanımıza dokunuyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım." dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir muhalefet boşluğunun olmadığını, bunu parlamentoda olmamasına rağmen DSP'nin fazlasıyla yerine getirdiğini ileri sürdü.

"CHP, HDP'NİN ÇANTASIZ AVUKATLIĞINI YAPIYOR"

Aksakal, sol kesimin CHP'ye oy vermesinin nedeninin yüzde 10'luk seçim barajı olduğunu, insanların bu kaygıyla oy attığını kaydederek, buna bir başka örneğin de HDP olduğunu dile getirdi.

"HDP'YE OCAK AYINDA 47 TRİLYON PARA VERECEKLER"

Televizyonlarda HDP için "PKK'nın siyasi temsilcileri parlamentoda" denildiğine buna rağmen, bu partiye devletin maaş, araç ve hazineden yardım verdiğine dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Teröre destek vermek gibi bir görevi var mıdır bu devletin? Eğer bunlar hakikaten PKK terör örgütünün siyasi uzantılarıysa... Devletin bu muğlaklığı ortadan kaldırması gerek. Bunu açıkça talep ediyoruz. DSP olarak vatan, millet, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda mücadelemizi yaparken biz devletten 47 kuruş destek almıyoruz ama bu ülkenin bölünmesi için siyaset yapan HDP'ye ocak ayında 47 trilyon para verecekler. Bu, kanımıza dokunuyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım."

"CHP İSMİ HDP VE FETÖ İLE ANILIYOR"

Seçimlerde yapılan ittifakları eleştirerek asıl kahramanlığın tek başına sonuç almak olduğunun ileri süren Aksakal, "CHP'nin 12 Eylül sonrası yeniden açılması Türkiye'nin en büyük talihsizliklerinden birisidir. Bunu ilk gören DSP'nin kurucusu Bülent Ecevit olmuştur." diye konuştu.

Aksakal, "CHP'nin isminin HDP ve FETÖ ile anıldığını" savunarak, bunların birer iftira değil, vaka olduğunu söyledi.