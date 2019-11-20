Meral Akşener grup toplantısında gündem ilişkin konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Genç Türk devletinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti2nin 36. Yaş günü kutlu, varlığı daim olsun. Mücahit Rauf Denktaş’a selam olsun. Kıbrıs davasının tüm şehitlerinin ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Türk milleti ezelden beri onurunu çiğnetmeyen bir millettir. Esir düşmektense ölmeyi yeğleyen bir milletin bundan daha büyük bir hazinesi olabilir mi? Milli olabilmek için yüreğin millet için atması gerekir. Milleti unutan milletin onurunu da olur.

Bu aziz milletin cumhurbaşkanı gider, dünyanın öbür ucunda 3-5 senatöre ifade verir. İstediği ve hakkı olan hiçbir şeyi alamadığı halde bir FETÖ’cüyü serbest bırakır. Başını öne eğip geri döner. Sayın Erdoğan, bu millet sana git ve gereğini yap dedi. Git ve milli güvenliğimizin ihtiyaçlarını al ve gel dedi. Sen git, yine boynumuzu büktün. Atsız’ın dizeleri hislerimize tercüman oluyor. Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişmem bu öksüz Türklüğümü.