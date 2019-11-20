Dünyaca ünlü iş insanına operasyon: Gözaltına alındı

Maltalı iş insanı Yorgen Fenech, Malta açıklarındaki yatına düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Fenech, Maltalı gazetecinin öldürülmesi davasında şüpheli konumundaydı.

Malta polisi, ülkenin en önemli iş insanlarından Yorgen Fenech’i gözaltına aldı. Akdeniz açıklarında seyreden yatına düzenlenen operasyon sonrasında yakalanan Fenech, ünlü gazeteci Daphne Caruana Galizia’yı öldürmekle suçlanıyordu.

Cinayette parmağı var iddiası

Muhalif gazeteci Caruana Galizia, 2017 yılında bir suikasta uğramış ve saldırıda yaşamını yitirmişti. Fenech’in Caruana Galizia cinayetinde parmağı olduğu iddia ediliyordu.

Af tasarısına dün imza atılmıştı

Malta hükümeti dün Caruana Galizia cinayetinde aracı konumda olanların affedileceğini duyurmuştu. Malta Başbakanı Joseh Muscat, Daphne Caruana Galizia cinayetine karışanların resmi olarak affedileceğini onaylayan tasarıya dün imza atmıştı.

Enerji işinde ülkenin sayılı isimlerinden biri olan Yorgen Fenech, Tumas Group isimli şirketin CEO’su olarak görev alıyordu ve yolsuzluk belgelerinde adı geçen Dubai şirketi 17 Black’in de sahibi olduğu öne sürülüyordu. Malta sahil güvenlik birimlerinin Fenech’in Gio isimli lüks yatının sabaha karşı 05.00 sularında Portomaso Marina açıklarında operasyon yapıldığı belirtildi..