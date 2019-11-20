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Abdulkadir Selvi uyardı! Bu Erdoğan'a kurulan bir tuzak

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Parti Genel Başkanlığı görevini güvendiği bir isme devredebileceği iddiasıyla ilgili ''bu bir tuzak'' uyarısında bulundu.

Geçen günlerde medyada AK Parti’yle ilgili çarpıcı bir iddia yer aldı. İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı-Parti ve Meclis arasında koordinasyon sıkıntısı ve kopukluk yaşandığı, bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini güvendiği bir isme devredebileceği konuşuluyordu. Erdoğan’ın yerine geçebilecek isimler arasında Binali Yıldırım’ın adı geçiyordu. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında iddialarla ilgili ''Bu bir tuzak” yorumunda bulundu.

Birileri bu konuyu yeniden gündeme getirmeye başladı

“Siyasette iki soru işareti” başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrılacağına dair iddialara değinen Selvi “Birileri Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrılması konusunu yeniden gündeme getirmeye başladı. Bunun Erdoğan’a kurulan bir tuzak olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu. İşte Selvi’nin yazının o bölümü:

 Erdoğan’ın en büyük önceliklerinden biriydi

Başkanlık sistemine geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok önem verdiği noktalardan biri “partili cumhurbaşkanlığı”ydı. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Genel Başkanlığı’nı birlikte yürütmek Erdoğan’ın en büyük önceliklerinden biriydi. O nedenle AK Parti Genel Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın ayrı olması yönündeki önerilere karşı çıktı.

Bu Erdoğan’a kurulan bir tuzak 

Birileri Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrılması konusunu yeniden gündeme getirmeye başladı. Bunun Erdoğan’a kurulan bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda bunu ikide bir servis eden kimler ve hesapları ne diye merak etmiyor da değilim.

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