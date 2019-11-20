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Azize dizisi reytingleri belli oldu hamamda tecavüz kurtarmadı

Kanal D'nin büyük umutlarla ilk bölümünü dün akşam yani 19 Kasım'da yayınladığı dizisi Azize'nin reyting listesindeki yeri belli oldu.

Azize dizisi Kanal d ekranlarında 1. bölümü ile ekrana geldi. Tanıtımları haftalar önce dönmeye başlayan dizinin son sahnesinde yaşanan hamamda tecavüz olayı ise izleyiler tarafından ucuz reyitng numarası olarak yorumlandı. Azize dizisi 1. bölümü ile reyting listesinde 11. sırada yer aldı. 

Oyunculuklar alkış topladı: Hande Erçel'in hayat verdiği Azize karakterinin intikam ve aşk dolu hikayesini konu alan dizi salı akşamına adınız yazdırdı. Oyunculuk performanslarının alkış topladığı dizi senaryosu ile de büyük ilgi gördü. 

Hamamda tecavüz sahnesi: Fakat dizinin sonlarına doğru yaşanan hamamda tecavüz sahnesi izleyiciyi kızdırdı. Azize'nin Mustafa Yıldıran’ın canlandırdığı Balkan karakteri tarafından hamamda tecavüze uğraması seyirciyi ikiye böldü. 

Seyirci ikiye bölündü: Kadına şiddetin giderek arttığı bu günlerde böyle bir sahneyi çok yersiz olduğunu düşünen seyirci sosyal medyada tepkisini dile getirdi. 

Dizinin çok heyecanlı başladığını belirten izleyicilerin büyük bir kısmı ise çocukların hala ekran başında olduğu saatlerde böyle cinsel içerikli bir  sahnenin ekranan gelmesine tepki gösterdi. 

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