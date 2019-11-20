15 Temmuz'u bilen 'yine kaşınanlar var' diye yazdı Fehmi Koru uyarıya kulak verdi

Fehmi Koru 15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden yazan yazar Fuat Uğur'un, FETÖ mağduru emekli Kemalist subayların sosyal medya hesaplarında darbe imaları yaptığı dünkü yazısına dikkat çekti.

15 Temmuz'a 3 ay kala darbe hazırlığının yapıldığını açık bir dille yazan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dünkü darbe konulu yazısıyla yeniden gündemde.

FETÖ’nün bürokrasiye yerleştirdiği 200 bine yakın adamın tasfiye edildiğini belirten Uğur, ABD’nin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kızgınlığın, altındaki temel sebebin bu olduğu görüşünde.

"Darbe imaları görmeye başladım"

Küresel çetenin emellerinden vazgeçmediğini bazı aparatlarla hedefine ulaşmak için her türlü yolu deneyeceğini yazan Uğur, yazısında şu ifadelere yer veriyor:

-Israrla, bıkmadan ve usanmadan ekonominin kötüye gitmesi için elinden geleni yap. (Son bir örnek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün yabancı sermayeye Türkiye’de can ve mal güvenliği yok, gelmeyin mesajı vermesi)

-Kaos çıkarmak için provokasyon organize et. Ardından halk sokağa çıksın.

-Ve finalde silahlı kuvvetler müdahale etsin.

Tabii başka seçenekler de var. Türkiye’yi bir başka ülkeyle savaşa sokmak, kontrollerindeki terör örgütlerine ülkemizde eylemler yaptırıp yüzlerce insanı öldürtmek gibi kaosa zemin hazırlayacak taktikler...

Tüm bunları neden yazdığımı ve başlıktaki deyimin nedenini anlatayım.

Son birkaç haftadır kimi emekli askerlerin, FETÖ mağduru Kemalist subayların sosyal medya hesaplarında darbe imaları görmeye başladım. Onlara Atatürkçülükle renklendirilmiş FETÖ’cü hesapların ve yurt dışındaki FETÖ’cülerin alenen ya da örtülü olarak eşlik ettiklerini de antrparantez belirteyim."

Fuat Uğur'un dünkü yazısı Fehmi Koru'nun gündeminde. 15 Temmuz darbe girişimini aylar önce paylaştığında Uğur'u, hafife aldığı için pişman olduğu itirafında bulunan Koru, "Aynı gafleti bir kez daha yaşamak istemem." dedi ve yazısına şöyle devam etti:

Uyarı uyarıdır

"Şimdi de bu defa ‘Atatürkçü subaylar’ diye andığı birilerinin aynı türden bir maceraya kalkışacaklarını söylüyor. Yalnızca söylemekle de kalmıyor, “TSK içindeki Atatürkçü subaylar üzerinde belli bir etkisi” olduğunu düşündüğü Doğu Perinçek’i de, geçmişteki darbeleri ve sonuçlarını hatırlatarak uyarıyor…

Bu yazısından kendisinin farkına vardığı gelişmeden devletin haberdar olup olmadığını öğrenemiyoruz; yazının öyle bir bölümü yok. Daha önce haberdar olmamışsa bile devlet, bu yazıdan sonra herhalde alarma geçmiştir. Geçmelidir de.

Kendi hesabıma, “Artık ülkemizde darbe-marbe olmaz” demeye başladığım bir sırada 15 Temmuz hainliğiyle karşılaştığımız için dilim hala yanıyor ve bu sebeple de 15 Temmuz ve sonrasında yaşadıklarımızdan hareketle öyle bir macerayı göze alabilecek birilerinin çıkacağını sanmasam bile, bu tür uyarıcı yazılara önem veriyorum. İkinci bir gafleti taşıyamam da ondan…"