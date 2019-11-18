Darbeye katılacakları seçen FETÖ'cü Murat Koçyiğit, kefen parasıyla yırtmaya çalıştı

FETÖ'nün darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığında darbeye katılacak personeli belirleyen eski albay Murat Koçyiğit, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Koçyiğit, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan ve "çatı davası" olarak bilinen davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede Koçyiğit'e, Özçetin'i "ziyaret" öncesinde aramadığı ve üsse ziyaret saatleri dışında geldiği hatırlatıldı. Koçyiğit ise "Göremeseydim de Akıncı Üssü'nü gezerdim. İlk kez gidiyordum nasılsa." ifadelerini kullandı.

Üstüne kefen parası almış

Koçyiğit, soru üzerine, yakalandığı sırada üzerinden çıkan bin 100 doların "kefen parası" olduğunu iddia etti. Darbe gecesi ABD ile şahsi telefonundan iki kez telefon görüşmesi yaptığını da inkar etti. Koçyiğit'in telefonunda "ByLock" da bulundu.

Mahkeme 20 Haziran 2019'daki davada Koçyiğit'i, eylemlerinin "terör örgütü yöneticiliği" suçunu oluşturduğuna hükmederek, darbe faaliyetleri kapsamında işlenen bütün suçlardan sorumlu tuttu.

Koçyiğit, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.