Çocukların otomobille güvenli seyahat etmeleri için 10 şart!

Çocuklar arabada nasıl güvenli seyahat eder? Türkiye'de çocuk koltuğu kullanımı çocuğunuz boyu 150 cm, kilosu ise 36'ya çıkana kadar yada 12 yaşını doldurana kadar zorunlu. Çocukların arabalarda güvenli seyahat etmeleri kaza anında daha az zarar görmelerinin yollarını sizler için derledik.

İngiltere’de çocuk koltuğu konsunda araştırma yapan “Child Seat Safety”nin raporuna göre çocukların üçte ikisi otomobilde doğru veya güvenli bir şekilde seyahat etmiyor. Uzmanlara göre sorun sadece çocuk koltuğunun kullanılmaması değil, ebeveynlerin diğer yanlış uygulamaları da kaza anında ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

50 km/saatin üzerindeki gerçekleşecek olası bir çarpışmada, koltuktan fırlayan 8 kg’ın üzerindeki bir çocuğun yaşadığı yaralanma üç katlı bir bina yüksekliğinden düşmekle aynı sonuçları doğurabiliyor. Yapılan araştırmalar emniyet ekipmanlarının doğru kullanımının ölüm riskini yüzde 75 ve yaralanma riskini yüzde 90 oranında azalttığını ortaya koyuyor.

İşte çocukların araçta güvenli seyahat etmeleri için son derece basit ama bir o kadar da hayati 10 ip ucu veriyor.

Çocuklara uygun boy ve ağırlığa göre çocuk koltuğu kullanın

Araçlarda kullanılması gereken çocuk koltuğunun tipi, sadece çocuğun yaşıyla ilgili değil, daha çok çocuğun boyu ve ağırlığıyla ilgili. Çocukların bedenlerini korumak için tasarlanan çocuk koltuklarının, yaş ve ağırlığa göre seçilip kullanılması son derece önemli. Ayrıca uzun vadede malzemeleri bozulabileceği ve yeterli korumayı sağlamayabileceği için ikinci el koltukları kullanırken dikkatli olunması da gerekiyor. Bununla birlikte, bir kazadan sonra tüm çocuk koltuklarının değiştirilmesi de gerekiyor.

Çocuklar daima arka koltukta seyahat etmeli

Arka koltuk çocukların seyahat etmeleri için en güvenli yer. Ön yolcu koltuğunda bir çocuk emniyet sistemi bulunsa da, istisnai durumlar haricinde, çocukların seyahati için arka koltukların kullanılması tavsiye ediliyor. Ön koltukta seyahat edilmesi zorunluluğu olması durumunda ise, olası bir kazada çocuklara zarar vermesinin önüne geçmek için hava yastığının devreden çıkarılması öneriliyor.

Çocuk koltuğunu doğru şekilde bağlayın

Çocuk koltuğunun montaj talimatlarının dikkatli bir şekilde okunması ve her seyahatten önce doğru şekilde bağlanması önemli. Uzmanlar bu konuda en kolay ve kullanışlı yöntemin Isofix olduğunu belirtiyor. Koltuğun emniyet kemerine takılması gerekiyorsa, kemerin üreticinin gösterdiği halkalara doğru şekilde geçirildiğinden emin olunması hayati önem taşıyor.

Emniyet kemeri üzerindeki kayışları sıkın

Emniyet kemerinin kayışlarının genelde çocukların kolları serbest kalabilecek kadar gevşek olması, bir çarpışma durumunda ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle kemer kayışlarının sıkı bir şekilde ve bedene yakın oturacak şekilde sıkılması gerekiyor.

Bebeklerin yüzünün arabanın arkasına doğru olmasını sağlayın

Olası bir önden çarpışma durumunda, bir bebeğin boynu ileri doğru fırladığında başının ağırlığını destekleyemez. Bu nedenle, 0 ve 0+ Grubu koltuklar sadece arkaya bakacak şekilde konulmalı. 15 aylığa kadar çocuklar için koltuğun arkaya bakması zorunludur, ECE R129 düzenlemesine göre boyu 105 cm’ye kadar olan çocuklar için de bu konumda kalabilir.

Gideceğimiz yer kısa demeyin

Evden okula yapılan yolculuklar riskli davranışların en sık ortaya çıktığı durumlar. Yapılan araştırmalara göre, sürücülerin yüzde 37’si kısa mesafelerde çocuklarını çocuk koltuğuna oturtmadan seyahat ediyor. Uzmanlar, yolculuk süresinin kısalığına bakılmaksızın emniyet tedbirlerinin alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Kalın kıyafet veya sırt çantalarını çıkarın

Yine kısa mesafeli, sadece birkaç dakika sürecek yolculuklarda, çocukların çoğu paltoları veya sırt çantaları üzerilerinde olacak şekilde koltuklarına yerleştiriliyor. Bu da emniyet kemerinin çocuğun bedenini sarmasını önlüyor ve emniyet kemerinin doğru çalışmasını engelleyebiliyor. Kısa bir yolculuğa çıkıyor olsanız da, yola çıktığınız andan itibaren güvenliğin en büyük öncelik olduğunu unutmamanız gerekiyor.

Tüm eşyaları bagaja koyun

Koltuklarda veya arka tablada bırakılan bagajlar veya diğer nesneler ani bir fren veya çarpışma durumunda ölümcül yaralanmalara neden olacak hıza ulaşabilir. Bu nedenle araç içindeki eşyaların mümkün olduğunda bagajda taşınması unutulmamalı.

Örnek olun

Eğitimde olduğu gibi yol güvenliğinde de söylenenlerle yapılan şeyler arasında tutarlılık olması önemli. Emniyet kemerlerini herkesin takması gerekir, eylemler sözlerden daha etkili olduğu için çocuklar da ebeveynlerinin davranışlarını taklit edecektir.

Kaza halinde...

Kaza sonrasında mümkün olduğunda, çocukların araçtan koltuklarıyla birlikte çıkarılması da önemli. Ciddi bir yaralanmaya neden olabileceğinden, ani bir tehlike riski olmadığı sürece çocukların koltuklarıyla çıkarılmaları ve taşınması hayati önem arz ediyor.

Çocuk koltuğu kullanım şartları

Çocuk emniyet sistemleri (ÇES) ile ilgili kurallar Avrupa’nın her yerinde son derece benzer, ancak her ülkede küçük değişiklikler bulunabiliyor.

İSPANYA: ÇES 135 cm’den kısa çocuklar için zorunlu. 150 cm’ye kadar da kullanılması tavsiye ediliyor. Araçta arka koltuk olmaması veya koltukların başka çocuklar tarafından kullanılıyor olduğu durumların haricinde daima arka koltuk kullanılmalı.

FRANSA: 10 yaşından küçük çocuklar için zorunlu. Araçta arka koltuk olmaması veya koltukların başka çocuklar tarafından kullanılıyor olduğu durumların haricinde daima arka koltuk kullanılmalı.

İTALYA: ÇES 12 yaşından küçük ve 150 cm’den kısa çocuklar için zorunlu.

BİRLEŞİK KRALLIK: ÇES 12 yaşından küçük ve 135 cm’den kısa çocuklar için zorunlu.

ALMANYA: ÇES 12 yaşından küçük ve 150 cm’den kısa çocuklar için zorunlu, 14 yaşına kadar çocular için tavsiye ediliyor ve arka koltuk kullanılması gerekiyor.

AVUSTURYA: ÇES 14 yaşından küçük ve 150 cm’den kısa çocuklar için zorunlu.

TÜRKİYE: Boyu 150 cm, ağırlığı 36 kg altında bulunan (12 yaş) çocukların seyahat ettiği araçlar çocuk koltuğu zorunlu.