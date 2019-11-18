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MSB Şanlıurfa'daki mühimmat patlamasının nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda meydana gelen patlamanın nedenini açıkladı.

Açıklamada, "Mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

İnceleme ve değerlendirme sonuçları

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım'da patlama meydana gelmiş, patlama sonrası Vali Erin yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

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