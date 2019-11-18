Çin'de gece boyunca telefonla oynayan kişi kör oldu

Çin'de gece boyunca telefonla oynadığı için tek gözü kör olan bir kişi geçirdiği ameliyatla eski haline 1 ay sonra kavuşacak.

Cep telefonu bağımlılığında gelinen noktaya ilişkin en çarpıcı örnek Çin'de yaşandı.

Bütün gece telefonuyla oyun oynadıktan sonra ertesi gün uyanan adam sol gözünün görmediğini fark etti.

Doktorlar hastanın yüksek tansiyon nedeniyle göz damarlarından birinin patladığını ve bunun da kanamaya yol açtığını söyledi. Hastayı ameliyata alan doktorlar retina üzerinde lazerle ameliyat gerçekleştirdi.

Operasyon yapilan gözün yaklaşık 1 ay sonra görebileceği kaydedildi.