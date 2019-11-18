Ahmet Emin Söylemez kimdir ne iş yapıyor Berra Aksa'nın babası

Sosyal medya fenomeni olan ve daha önce kızı Berra Aksa'ya hazırladığı bebek odası ile olay olan Büşra Nur Çalar bebek mevlidi ile yenidem gündemde. Ihlamur Kasrın'da bebek mevlidi yapan Büşra Nur Çalar'ın videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Kızı için yaptığı mevlid çok abartılı ve gereksiz israf olarak yorumlandı.

Büşra Nur Çalar kızı Berra Aksa için Ihlamur Kasrı'nda bebek mevlidi yaptı sosyal medyadan o videoya yorum ve tepki yağdı. Daha önce de kızı için hazırladığı bebek odası çok konuşuşan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar, bebek mevlidi ile gündem oldu. Kızı için yaptığı bebek mevlidi birçok kişi tarafından abartılı, gösterişli ve insaf olarak göründü. Peki 2017 yılında Mavi Marmara şehitlerinden biri olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evli olan Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir, kiminle evli: Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. İnstagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi. Hem çektiği videolar hem işaret dili videolarıyla fenomen haline gelen Büşra Nur, Suriye, Ürdün ve Lübnan'da da yaşadı. Turizm Otel işletme mezunudur. Büşra Nur aynı zamanda Hint kınacısı olarak da tanınmaktadır.

Sosyal medyada İzmir Henna adlı bir sayfa açmış ardından bu ismin patentini almıştır.

Ahmet Emim Söylemez kimdir: 1988 yılında dünyaya gelen Ahmet Emin Söylemez, Mavi Marmara saldırısında şehit olan Uğur Süleyman Söylemez’in oğludur. Annesi Tuğba Hanım’dır. Kendisinden küçük 1991 doğumlu Zeynep Kübra ve 1997 doğumlu Fatma isimlerinde iki kız kardeşi vardır.

Ankara doğumlu Söylemez, son dönemlerde 23 Nisan 2017 tarihinde evlendiği eşi Büşra Nur Çalar‘ın işaret dili ile çektiği videolar ile gündeme gelmiştir.

Serbest ticaret ile ilgilenen Ahmet Emin Söylemez 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.