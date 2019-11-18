Fenerbahçe'de deplasman alarmı

Bu sezon deplasmanda tam 8 puan kaybeden Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmaları öncesi olağanüstü hâl ilan edildi.

Zirvedeki Demir Grup Sivasspor ile arasında sadece 1 puan fark olan Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'e fırtına gibi girmenin hesaplarını yapıyor.

Üst üste dış sahada oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını, 'kader sınavları' olarak gören teknik direktör Ersun Yanal'ı ise takımının kötü deplasman karnesi düşündürüyor.

Deplasman alarmı

Bu sezon evinin dışında çıktığı 5 karşılaşmanın sadece 2'sini kazanıp 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarılacivertlilerde 8 puan buhar olmuştu. Bu konuda önlemler alan tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon yaşananları da oyuncularına hatırlatıyor.

''Aynı hatayı yapmayalım''

Geçtiğimiz yıl ligin 2. haftasında Yeni Malatya, üçüncü haftasında ise Göztepe'ye kaybederek yara alan F.Bahçe'de aynı tablonun tekrarlanmasından çekinen Yanal'ın, "Yine üst üste iki zorlu deplasmana çıkacağız. Ligdeki en zor dönemeçlerden birindeyiz. Hata yapmazsak şampiyonluk yarışında avantaj kazanırız. Bu kadar çok takımın zirve mücadelesi verdiği bir ligde puan kaybetme lüksümüz yok" dediği öğrenildi.

Emre geri dönüyor

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında kadroda yer almayan, A Milli Takım'ın İzlanda sınavında da forma giyemeyen 39 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımla birlikte Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor.

Rutin antrenmanların yanı sıra özel bir program da uygulanacak olan tecrübeli oyuncu için sağlık ekibinin oynamasına engel bir durumunun olmadığı yönünde rapor verdiği öğrenildi. Emre'nin de Yeni Malatya maçında sahada olmayı çok istediği ve hocası ile yaptığı görüşmede hazır olduğunu söylediği ifade edildi.