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İSPARK değnekçileri tekrar iş başında

Demirören Haber Ajansı

 İSTANBUL'da İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan otopark parası talep eden değnekçiler yeniden ortaya çıktı.

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyor. Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı'ndaki değnekçi 'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, “Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter" şeklinde cevap verdi.

Kimi değnekçiler ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başladı. Değnekçilerin görüntülerde sürücülere, “Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" gibi ifadeler kullanıyor. Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görüldü.

108 lira cezayla serbest bırakıldılar

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) geçtğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan değnekçilere, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi.

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