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Sosa'yla iki yıl daha yola devam

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun müjdesini verdiği 1+1 yıllık yeni sözleşmeye göre Sosa, sezon başına bonuslarla birlikte 2 milyon 250 bin Euro alacak.

Trabzonspor'da Jose Sosa ile yeni sözleşme için yapılan prensip anlaşmasının ardından, detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun beIN SPORTS'taki yayında Sosa ile ilgili yaptığı açıklama camiayı sevindirirken, Arjantinli yıldızın da önemli maddi fedakârlıkta bulunduğu ortaya çıktı.

Ücretinde indirime gitti
34 yaşındaki Sosa, 1 yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyi kabul ederken, 3 milyon 250 bin Euro'luk yıllık ücretinden de feragat etti. Sosa'nın yeni sözleşmede garanti ücretinin bonuslarla birlikte 2 milyon 250 bin Euro'ya yükseldiği belirtildi.

Teknik direktör olmak istiyor
Bu arada Sosa'nın iki yılın sonunda ilk etapta Trabzonspor için Güney Amerika ve Avrupa'da oyuncu izleyeceği belirtildi. Arjantinli yıldızın daha sonra gerekli belgelere sahip olmasıyla birlikte bordo-mavili takımın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alacağı ifade edildi. Sosa'nın ilerleyen yıllarda da Trabzonspor'u çalıştırmayı istediği öğrenildi.

10 maçta 2 gol 1 asist
Trabzonspor ile bu sezon çıktığı 10 lig maçında iki gol atan ve bir de gol pası ve Jose Sosa, rakip kalelere attığı 16 şutta 9 isabet buldu. Deneyimli futbolcu rakiplerin ayağından 18 kez top çalarak da dikkat çekti.

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