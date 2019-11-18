Ahmet Hakan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a okullardan gelen iki görüntüyü sordu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, minik öğrencilerin Atatürk resmi önünde secdeye yatırılması ve Said Nursi’nin Risale-i Nur kitaplarının okutulmasını gündeme getirdi

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programlarındaki görüntüler sosyal medyaya düştü. Öğrencilerin Atatürk posteri önünde secde ettirilmesi tepki çekti.

Görüntülerle birlikte çocuklara verilen eğitimin içeriği yeniden tartışma konusu oldu. Hürriyet'in tepe ismi Ahmet Hakan, bu olayın yanı sıra içeriği ağır olan ve yetişkinlerin bile anlamakta zorlandığı Said Nursi’nin Risale-i Nur kitaplarının küçük çocuklara okutulmasını, yazısında gündeme getirdi ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendi:

Atatürk'ü anma ve iman meseleleri

BİRİNCİ GÖRÜNTÜ: Atatürk’e saygı adı altında pagan ayinlerini andıran görüntüler... Atatürk’ün ilkeleriyle tamamen ters bir kutsiyet katarak anma çabası yani...

İKİNCİ GÖRÜNTÜ: Sınıflardan birinde minicik çocuklara Said Nursi’nin Risale-i Nur adlı kitapları okunuyor. Ki bu kitaplar, yetişkinler açısından bile bir hayli karmaşıktır.

Sayın Bakan... Bu ikisinin arasında bir yer yok mu? Atatürk’ü Atatürk’e yakışır şekilde anmak ve iman meselelerini müfredata uygun bir biçimde işlemek...

Mümkün değil mi?

İfrat ile tefrit arasındaki bu salınım, çocuklarımızı perişan etmez mi?