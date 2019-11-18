Hakan Çalhanoğlu: Emre ve Burak Abilerden bu görevi devraldım

Hakan Çalhanoğlu, "Soyunma odasından çıkmadan önce konuşuyoruz, bugün ben Emre ve Burak Abilerden bu görevi devraldım ve konuşma yaptım." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 Eleme maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "İzlanda maçından sonra buraya çok rahat bir şekilde geldik" derken, "Stresi de üzerimizden attık. Enes için çok mutluyum. Maçtan önce penaltıyı bana bırak demişti, ben de ona bıraktım. Ahmed Kutucu için de çok mutluyum." dedi.

''Emre ve Burak Abilerden bu görevi devraldım''

Maç öncesi takıma yaptığı konuşmadan da bahseden Hakan, "Soyunma odasından çıkmadan önce konuşuyoruz, bugün ben Emre ve Burak Abilerden bu görevi devraldım ve konuşma yaptım." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral: Takım olarak savunmayı çok iyi yapıyoruz

Andorra galibiyetini değerlendiren Milli Takımın stoperlerinden Merih Demiral, "Öncelikle halkımıza hayırlı olsun. Sadece biz savunmacılar değil takım olarak savunmayı çok iyi yapıyoruz. Ümit Milli Takım'dan beri birlikte oynuyoruz. Milli Takım kulüplerin üstündedir, çıktığımız her maç çok önemli, Hocamız şans verdiğinde elimden geleni yapıyorum. Çok mutluyuz, hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Ozan Kabak: Yine az daha gol atıyordum

Bir başka stoper Ozan Kabak ise, "Finallere gittiğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Maçı zorlu bir havada ve zeminde oynadık. 2-0'lık bir sonuçla ayrılıyorduk. Yine az daha gol atıyordum. İnşallah ilerleyen haftalarda daha önemli goller atarım." ifadelerini kullandı.

Enes Ünal: Oynarım oynamam, benim için sıkıntı değil

Takımın 2 golünü atan Enes Ünal ise, "Kendimi hep hazır tutmaya çalıştım, son dönemde ekstra bir motivasyonla bekledim ve çalıştım. Oynarım oynamam, benim için sıkıntı değil. Ben elimden gelenin en iyisini yapıp takım arkadaşlarıma ve hocama yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.



Ahmed Kutucu: Maçtan önce çok heyecanlıydım

İlk kez Milli Takım forması giyen Ahmed Kutucu, "Gurur verici bir duygu. Maçtan önce çok heyecanlıydım. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular." sözleriyle yaşadığı heyecanı dile getirdi.