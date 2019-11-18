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9 aylık bebek susuzluktan can verdi

Ege’de Ayvalık’ın karşısındaki Midilli Adası’nda bulunan Moria Mülteci Kampı’nda, 9 aylık bir bebek sıvı kaybından hayatını kaybetti.

Bebeğin ölümü “Sınır Tanımayan Doktorlar” (MSF) örgütünün sosyal medya sayfasından duyuruldu. MSF’den yapılan açıklamada “Kamptaki insanların ruhsal ve fiziksel sağlığı ciddi risk altında. Yunanistan ve AB derhal harekete geçmeli” denildi.

Barındırabileceği mülteci ve göçmen sayısı 3 bin civarında olmakla birlikte, 14-15 bin kişinin yaşadığı Moria’da geçen eylül ayında da bir kadın yanarak hayatını kaybetmişti.

17 ülkeden göçmen var

Kavga, çatışma ve tecavüz olayları nedeniyle sık sık gündeme gelen Moria’da, 17 farklı ülke vatandaşı mülteci ve göçmen yaşıyor. Yunan hükümetinin kamptaki 4 bin kişiyi kasım sonuna kadar Yunanistan anakarasına nakletme projesi, altyapı yetersizliği nedeniyle çok ağır ilerliyor. Alman Bild gazetesi bir süre önce Yunanistan ve Türkiye’deki sığınmacı kamplarını ziyaret ederek, Türkiye’deki kamplar için “5 yıldızlı otel” benzetmesi yapmıştı.

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