Şenol Güneş: Türk pasaportu olsun yeter

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Bütün Türk pasaportu taşıyan oyunculara kapımız açık. Eskisi yenisi fark etmez. Bu takımdan başarı bekliyor ve bunun için çalışacağız." dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Andorra maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Elemelere 2-0'la başladık, 2-0'la bitirdik. Bu yılı da bitirdik. Gelecek yıl Mart ayında hazırlık maçları başlayacak. Daha sonra kamplar ve Avrupa Şampiyonası. Geçmiş geride kaldı. Durum değerlendirmesi yapacağız. Bundan sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Bugün rakiple bireysel olarak da takım kalitesi de farklı olduğu için rahat oynadık. Gollerden sonra biraz durduk, ikinci yarı tamamen onların sahasında temkinli, dikkatli oynamaya çalıştık. Kazanmamız gerekiyordu, bir sürpriz olmaması lazımdı. İstanbul'da daha zorlanmıştık." dedi.

''Ahmet yaşına göre kaliteli''

Yeni oyunculara şans verdiklerini belirten Güneş, "Yeni oyuncularımızı takım kadrosu içinde isim olarak yazıp oynattık. Burası %100 ölçü olmayabilir çünkü saha koşulları olumsuzdu zaman zaman pas yapılabilmesine rağmen. İstekli, iştahlı ve 3 puanı düşünerek oynadılar, hepsini tebrik ediyorum' diye konuştu. Yeni milli olan Ahmet Kutucu'yu değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Sezon başında seyrettim, yürekten gönülden oynayan bir oyuncu. Ahmet yaşına göre kaliteli, yetenekli bir oyuncu. A takım seviyesinde de onu görmek istedik. İstekli ve kalpten oynayan bir oyuncu. Berkay ve Mert Çetin yeni. Mert Müldür'ü oynatamadık. Sakatlığı vardı. Güven'i, Deniz'i tanıyoruz. Bütün olumsuz koşullara rağmen, bu olumsuz koşullar rakip için de geçerliydi. Onlar da uzun bir yolculuktan geldiler. Daha önce de söylediğim gibi 3 günde bir maç oynamak oyuncuları etkiliyor. Bu maçta onlar da düştüler. Başlangıçta basıyorlar ama devam ettiremediler. Taraftarlar bu soğuk havada bizimle birlikte oldu. Elimizde bu kadro da var. Avrupa Şampiyonası'nda 23 oyuncu olacak. Bir rekabet olacak. Umarım en güzel şekilde olur." ifadelerini kullandı.

''Bütün Türk pasaportu taşıyan oyunculara kapımız açık''

Stoper mevkiindeki kadro zenginliğinin hatırlatılması üzerine ise Güneş, "Kendi insanımıza şans verdiğimize, çalışarak ve sabır göstererek her şeyi başarabiliriz. Tabi daha yolun başındayız. Oyuncularımızın hepsi iyi niyetli ve gelişime açık. Takıma girmeyen oyuncular için her şey bitmeyecek. Bu çocuklar daha 3-4 turnuvada daha iyi oynayabilir. Öncelikle bu tarz turnuvalarda iyi oynamak. Kadroda yoğunluğundan dolayı seçilemeyenler bir sonraki turnuvada olabilir. Bütün Türk pasaportu taşıyan oyunculara kapımız açık. Eskisi yenisi fark etmez. Bu takımdan başarı bekliyor ve bunun için çalışacağız." dedi.

''Bu grubun Dünya Kupası'na katılmasını bekliyorum''

Ana hedeflerinin FIFA Dünya Kupası olduğunu tekrarlayan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hayalimiz ve hedefimiz bu yıl için öncelikle Avrupa Şampiyonası'na katılmaktı. Kendi adımıza oynayabileceğimiz en güzel oyunu Avrupa Şampiyonası'nda sergilemek istiyoruz. Rakiplerimize göre oyunumuz da değişebilir. Daha önce de söylemiştim. Bu grubun Dünya Kupası'na katılmasını bekliyorum. İyi sonuçlar alacağına inanıyorum." sözleriyle oyuncularına olan inancını vurguladı.