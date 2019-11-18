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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan öğrenci affı açıklaması

Üniversiteye geri dönmek için af bekleyen binlerce kişiye kötü haber geldi. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, “Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok’’ dedi.

TBMM'de ele alınan Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci affını gündeme getirdi. Öğrenci affı ile ilgili kanun teklifi verdiğini ve teklifin TBMM'de beklediğini vurgulayan Gürer, “Binlerce öğrenci af bekliyor, üniversitelerde ön lisans, lisans bölümü dâhil 2014'ten beri bir öğrenci affı çıkmadı'' dedi.

500 bin kişi sistemde

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Yekta Saraç, “Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok. En son af 500 bin kişiyi sisteme soktu” dedi ve yeni bir öğrenci affına karşı olduklarını açıkladı.

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