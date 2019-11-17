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MSB: PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiğini, PKK/YPG terör örgütünün ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp veren ve DEAŞ'lı teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşen tek ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."

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