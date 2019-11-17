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Usta oyuncu Yıldız Kenter vefat etti

Usta oyuncu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kenter, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

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