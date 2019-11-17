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GÜNCEL
Eklenme Tarihi:
17.11.2019 19:40
Güncellenme: 17.11.2019 20:00
Usta oyuncu Yıldız Kenter vefat etti
1
Usta oyuncu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kenter, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Ayrıntılar geliyor...
1
GÜNÜN ÖZETİ
Yıldız Kenter
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