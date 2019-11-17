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MSB: 18 sivili katleden terörist, MİT’in operasyonu ile yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu" denildi

Milli Savunma Baknalığı, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’da 18 sivilin öldürülmesi, 30 kişinin de yaralanmasına sebep olan PKK’lının Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.
Dün Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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