Yeşiller Partisi'nden kriz çıkaracak 'Türkiye'ye yaptırım' önergesi

ALMANYA'daki Yeşiller Partisi'nin Bielefeld kentinde düzenlenen parti kongresinde Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapıldı.
Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşmasına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.
Öte yandan kabul edilen önergede Alman ordusunun Suriye ve Irak'taki IŞİD ile mücadele görevine son verilmesi de istendi.
Türkiye'ye yönelik yaptırım talepleri şöyle:
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet ve ordu mensuplarına ekonomik yaptırımlar uygulanması
-Türkiye'ye her türlü silah ve teçhizat satışının tamamen durdurulması
-AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının sonlandırılması
-Alman Tornoda keşif uçaklarının Suriye ve Irak'tan çekilmesi
-Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması.