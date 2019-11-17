Rusya ile Suudi Arabistan S-400 için görüşüyor

2017 yılı ekim ayı sonlarında S-400 alımı için Rusya ile anlaşan Suudi Arabistan'ın Moskova ile görüşmeleri devam ediyor.

ABD'nin silah konusunda en önemli müşterilerinden olan Suudi Arabistan, Rusya ile giderek yakınlaşıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyarette iki ülke ilişkisinin gelişmesi adına önemli adımlar atılmıştı.

S-400'ler yolda

Suudi Arabistan ile Rusya arasında şimdi de S-400 ticareti gündemde. 2017 yılının ekim ayında imzalanan anlaşmaların ardından görüşmeler devam ediyor. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi temsilcisi Mariya Vorobyova'nın yaptığı açıklamaya göre; Suudi Arabistan'ın Rusya'dan almayı planladığı S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri için görüşmeler devam ediyor.

Trump'ın bakışları olay olmuştu

2018 yılının sonlarında Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nden Trump ile Prens Selman'ın samimi anlarına uzaklardan bakan ABD Başkanı Donald Trump'ın bakışları uzun süre dünya gündeminde kalmıştı.