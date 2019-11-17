Rus uzman duyurdu: S-400 ilkbaharda askeri kullanıma hazır hale gelecek

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400'lerin 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirilerek Türk ordusunun hizmetine verileceğini açıkladı.

Türk uzmanlarının eğitimi ile ilgili de bilgiler aktaran Şugayev, eğitimin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

"Baharda askeri kullanıma hazır hale gelecek"

Dubai’deki fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şugayev, şunları söyledi: Türkiye ile olan S-400 sözleşmesi planlandığı şekliyle sürüyor. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız. Baharda ise sistem, artık askeri kullanıma hazır hale gelecek. Her şey planladığımız gibi gidiyor.

Beşinci nesil savaş uçağı üretimi

Öte yandan Şugayev, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya’nın Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduğunu söyledi: "Bu alandaki çeşitli sistemler açısından (Türk beşinci nesil savaş uçaklarının üretimi) Türk ortaklarımıza önerecek şeylerimiz var. Onların da bu konuda önemli çalışmaları var. Onlara ciddi şekilde yardımcı olabiliriz.