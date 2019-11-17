Ozan Tufan Fenerbahçe'yi reddetti sezon sonu ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe'de bu sezonun en faydalı oyuncularından biri olarak gösterilen Ozan Tufan'ın, önümüzdeki yıl takımdan ayrılacağı iddia edildi.

24 yaşındaki Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki yeri sallantıda gibi görünüyor. Öyle ki İngiltere Premier Lig kulüplerinden Leicester City ve Crystal Palace'ın, genç yıldızın İzlanda maçını gözlemcileriyle birlikte sahada takip ettiği söyleniyor.

Akşam'da yer alan habere göre ise Ozan Tufan'ın, sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacağı yazıldı.

Genç oyuncunun İngiltere ve İspanya'yı gözüne kestirdiği ve İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace transferi için girişimlere şimdiden başladığı öğrenildi.

Teklifi reddetti

Hatta geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'la kontrat yenileyen Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan'a da 4 yıllık bir teklif götürdüğü söylendi.

Ancak milli oyuncunun kendisine sunulan teklifi reddettiği de gelen bilgiler arasında yerini aldı.