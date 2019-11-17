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Çorum'da korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi 3 ölü 1 yaralı

ÇORUM'da TIR'ın altına giren otomobil faciaya neden oldu. Otomobildeki 3 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum-Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaşamını yitirdi 

Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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