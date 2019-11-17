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Emre Akbaba'dan müjdeli haber geldi! Dönüş tarihini açıkladı

Galatasaraylı taraftarların sakatlığının geçmesini beklediği Emre Akbaba, kulübün Youtube kanalında ne zaman döneceğine dair açıklamalar yaptı.

Geçen sezon ligin 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba, ligin ikinci yarısında sahalara çıkmayı planladığını belirtti.

Sakatlık sürecini anlatan Emre Akbaba, "İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. Üst taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Maalesef, sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm daha hızlı ve rehabilitasyon süreci daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük" dedi.

Lisansım çıkmamıştı

"Sahalara ne zaman döneceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Emre Akbaba, "Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağımı düşünüyoruz. Sakatlığım sebebiyle lisansım çıkmamıştı. İkinci yarıda maçlara çıkmaya başlayacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

En iyi anlaştığı oyuncu

Emre Akbaba, "Galatasaray'da en iyi anlaştığınız oyuncu kim?" sorusuna ise "Oynasam anlaşacağım ama oynayamıyorum maalesef" şeklinde yanıt verdi.

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