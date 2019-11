ABD'den İranlı protestoculara ABD yanınızda mesajı

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer alan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapılması, geçen 1,5 yılın ardından yeniden halkı sokağa döktü.

İlk destek ABD'den

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da dün başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından Farsça bir açıklama metni yayınladı.

ABD sizin yanınızda

1,5 yıl önceki protestolarla ilgili yaptığı Farsça paylaşıma atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı: "40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır."

As I said to the people of Iran almost a year and a half ago: The United States is with you. https://t.co/D972wPyLxm