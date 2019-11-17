ABD'den İranlı protestoculara ABD yanınızda mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da akaryakıt zammı sonrası başlayan gösterilere destek mesajı yayınladı. İran İçişleri ise düzeni bozan protestolara müdahale edileceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer alan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapılması, geçen 1,5 yılın ardından yeniden halkı sokağa döktü.

İlk destek ABD'den

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da dün başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından Farsça bir açıklama metni yayınladı.

ABD sizin yanınızda

1,5 yıl önceki protestolarla ilgili yaptığı Farsça paylaşıma atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı: "40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır."

As I said to the people of Iran almost a year and a half ago: The United States is with you. https://t.co/D972wPyLxm — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 16 Kasım 2019

Ülkenin neredeyse tamamında protestolar

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Tahran, Kirmanşah, Hürremabad, Ahvaz, Şiraz, Yezd, Meşhed, İsfahan, Kerec, Tebriz, Behbehan, Kaimşehr, Kazrun, İslamşehr ve Şehriyan başta olmak üzere birçok kentte benzin zammını protesto etmek için kamu binalarını ateşe veren göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar yaşandı. Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar rejim karşıtı sloganlar attı.

Bazı kentlerde okullar tatil

Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi. Milletvekillerinin çağrısı üzerine İran Meclisi'nin yarın benzin zammını görüşmek üzere olağanüstü kapalı oturum yapacağı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü vekillerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya gideceği duyuruldu.

Huzuru ve düzeni bozanlara müdahale edilecek

Bu arada İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, göstericilerin bazı şehirlerdeki protestolarının ciddi sorunlar meydana getirdiğini buna karşılık güvenlik güçlerinin şu ana kadar soğukkanlılığını koruduğunu söyledi.

Gösterilerin barışçıl yapılması ve olaysız bitmesi için güvenlik güçlerinin üzerine düşeni yerine getirdiğini savunan Fazli, bazı kentlerde kamu binalarına, hastanelere, halkın ve devletin malına zarar verildiğini ve düzeni bozan eylemlerde bulunulduğunu ifade etti.Fazli, gösteriler nedeniyle şehir içi ve şehirler arası trafikte ciddi aksamalar yaşandığını ve dile getiren Fazli, bazı vatandaşların 8 saat trafikte mahsur kaldığını dile getirdi.