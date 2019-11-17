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Fenerbahçe, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı

İçinde bulunduğumuz sezona beklentilerin hayli uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, Koç Zeljko Obradovic hakkında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Obradovic'in istifa ettiği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada; Obradovic'in görevinin başında olduğunu ve yönetimin kendisine desteği ile takımın yeniden başarılı günleri yaşayacağını belirtti.

"Takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacak"
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadelerine yer verildi.

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