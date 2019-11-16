Şenol Güneş'ten şok tepki! 'Yazın bunu ben korkağım'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli oyuncu Enes Ünal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. .

Andorra'yı değerlendiren Güneş, "Daha önce gruplarda hep sonuncu olan Andorra, bu sefer sonunculuktan kurtulmak için olağanüstü çalışıyor. Gol atmakta zorlanan, hücumda eksikleri olan, savunmayı iyi yapan bir takım. Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık. Bize de pozisyon bulursak atalım düşüncesinde olan bir takımdı. Yine aynı şeyleri bekliyoruz. Sadece bize değil, birçok takıma zorluk çıkaran, ciddiye alınacak bir rakip" ifadelerini kullandı.

Kazanmamız gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "Burak belki gol atmadı ama en iyi maçlarından birini oynadı fizik gücü yüksek olan İzlanda karşısında. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz. İşler iyi gidince nesil iyi, kötü gidince bu nesil olmadı demeyi doğru bulmuyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, ilk maçtan itibaren hem kazanmak, hem de hazırlık yapmak istiyoruz. Saha dışında da bir sürü gelişmeler olacak. Yurt dışından gelen oyuncuların talepleri de olacak. FIFA sıralamasındaki yerimiz için kazanmalıyız. Diğer hazırlıkları Haziran ayında yapacağız zaten" mesajını yolladı.

"Ajan gibi takip edenler vardı"

Beşiktaş'tan A Milli Takım'a gelme sürecinde yaşananlara üzüldüğü yönünde bir mesaj veren Güneş, "Beşiktaş'tayken, Riva'ya giderken ajan gibi takip eden arkadaşlar vardı. Gitmedim ama, sanki gizli bir iş yapıyormuşum gibiydi. Seferberlik verdiler, onları konuşuruz. Isırgan otu yakar ama orada gül de vardır. İntikam, öteki gözle bakmak, kötüleştirmek, bunlar bize yakışan şeyler değil. Biraz daha futbol aklını, bilim aklını, insani yanlarımızı öne çıkarırsak, ki var bizde, daha iyi durumda oluruz." dedi.

"Korkağım zaten, korkarak geldim"

İzlanda maçını kazanamadığımız için bazı kesimler tarafından yapılan eleştirilere cevap veren teknik adam, "İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz. Rahatsız olan arkadaşlar var, belki de üzülenler var gol olmadı diye. Kazanmayı istiyordum ama kazanamazsam kaybetmek benim için çok kötüydü. Şimdi geldik, burada daha rahatız. Üzülenler üzülmeye devam etsin, sevilenlerle birlikte biz seviniriz." diye konuştu.

Enes Ünal: "Burada olduğum için gururluyum"

Enes Ünal ise rakiple alakalı, "Andorra disiplinli bir takım. Kompakt oynamaya çalışan ve futbolun doğrularını gerçekleştirmeye çalışan bir takım" diye konuştu.

Milli Takım'a çağrıldığı için gururlu olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Çok iyi bir yolda ilerliyoruz, bu benim için yolun başlangıcı, hepimiz öyle düşünüyoruz. İnşallah çok daha iyi günlere, çok daha iyi yerlere gideceğiz. Benim için en önemli şey sağlıklı olmak ve hocama sahada oynayabileceğimi göstermek. Milli Takım'a gelirken hiçbir beklentim olmadan geliyorum, oynarsam gurur verici. Çalışmaya, inanmaya devam edeceğim ve şans geldiğinde elimden geleni yapacağım" dedi..