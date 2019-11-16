Hadi Özışık sordu Numan Kurtulmuş cevapladı, KHK mağdurları ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın 'KHK faciadır' sözleriyle tekrar tartışılmaya başlanan konuda son durum ne?. AK Parti'nin önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş'un konuk olduğu yayında, Hadi Özışık KHK mağdurlarına bundan sonra ne olacağının cevabını aradı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki yeni konuğu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi ülke gündemini yoğun şekilde meşgul eden konunun KHK olduğuna dikkat çekilen yayında mesele yeniden masaya yatırıldı.

Hadi Özışık, özellikle Bülent Arınç'ın ifadeleri sonrası gündeme gelen konu hakkında mağduriyetler noktasında nasıl adım atılacağı sorusunu Numan Kurtulmuş'a yöneltti.

KHK konusunun siyasetin bir meselesi gibi konuşulamayacağını ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu:

''KHK meselesi 15 Temmuz yokmuş gibi konuşulamaz. Eğer 15 temmuz akşamı o 1,5 saatlik süre içerisinde milletin direnişi olmasaydı, FETÖ'cü bir darbe olsaydı; Bugün KHK'lar ile atılmış olanların çok büyük bir kısmına devletin en üst düzey kademelerinde görev verilecekti.''

Türkiye uçurumun kenarından döndü

''Türkiye orada uçurumun kenarından döndü. Bunlarla ilgili mücadele içinde olundu. Devlet kendisini yıkmaya çalışanlar hakkında tedbir almayacak mı?. KHK da bu tedbir dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Devlet kendisini korumak için bu tedbirleri almıştır.''

Hadi Özışık, özellikle KHK mağdurlarından bazılarının uğradıkları haksızlık nedeniyle AK Parti'den uzaklaşabildiğine dikkat çekerken Numan Kurtulmuş ise bu konuda; ''Bu mesele AK Parti FETÖ meselesi değildir'' ifadesini kullandı.

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