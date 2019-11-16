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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı yeniden gözaltında

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere, sosyal medyadan yayınladığı videoda küfür eden iş insanı Mehmet Avcı, yeniden gözaltına alındı.

Kocaeli’de sosyal medya hesabından galiz küfürler eden şahısla ilgili Kocaeli başsavcılığımız bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Başsavlığımız tarafından 15/11/2019 tarihinde Facebook sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet Avcı’ nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle  Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16/11/2019 tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır.

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