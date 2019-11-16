KYK burs/kredi sonuçları açıklandı! Sonuç öğrenme ekranı için tıkla

KYK burs/kredi sonuçları ile ilgili son dakika haberi geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs/kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ülkemizde milyonlarca üniversite öğrencisinin dört gözle beklediği KYK burs/kredi sonuçları belli oldu.

Haberi Bakan Kasapoğlu duyurdu.

Aşağıdaki link sizi KYK burs sonucu öğrenme ekranına yönlendirecektir.

KYK burs sonucu için tıklayınız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

KYK burs ne kadar?

Geçtiğimiz yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.

Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.

KYK bursları ne zaman başlıyor?

KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK burs taahhütnamesi

2019 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.