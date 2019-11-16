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Galatasaray'dan taraftarı kızdıracak Falcao açıklaması

İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, 19 Kasım Salı günü 1 haftalığına tedavi için yine bu ülkeye gidecek.

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.

1 hafta İspanya'da kalacak
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı futbolcu, 19 Kasım Salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dahilinde yeniden İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak Falcao'nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.'' 

Diğer sakatların durumu
Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda ise günü tedaviyle geçirdi.

Taraftar öfkeden deliye döndü
Galatasaray'dan yapılan açıklamanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar adetan öfkeden deliye döndü. Uzun zamandır sakatlığından dolayı forma giyemeyen Falcao'nun Başakşehir ve Brugge maçlarını da kaçıracak olması taraftarı kızdırdı.

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