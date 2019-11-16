El Bab'da bombalı saldırı: 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

10 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.





İşgal devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, El Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.





Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü masum sivilleri hedef almaya devam ediyor" denildi.