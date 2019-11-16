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Şenol Güneş, A Milli Takım'la 62. maçında

Anadolu Ajansı

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Andorra karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 62. maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ile yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 62. karşılaşmasına çıkacak. 

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 61 maçta, 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 44. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 44. resmi maçını Andorra ile oynayacak. 

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 43 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.

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