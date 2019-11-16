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Ferrari üstü açılabilen yeni aracını tanıttı

Anadolu Ajansı

Ferrari, 812 Superfast’ın üstü açılabilen versiyonu 812 GTS’i tanıttı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, V12 motorlu üstü açık modeli V12 Spider’i yaklaşık 50 yıl önce pazara sunan Ferrari, geride kalan yarım asrın ardından tarihi başarılarla dolu V12 Spider’ın mirasını yeni modeli 812 GTS devam ettirecek.

800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla  öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirleyen 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanıyla dikkati çekiyor. 

340 km/s’lik maksimum hıza sahip olan Ferrari 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 8,3 saniyede tamamlıyor.

Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alacak olan Ferrari 812 GTS’in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor.

Tavan sistem kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgar kesici görevini üstlenerek motorun sesini kısabiliyor. Ferrari’nin 7 yıllık uzatılmış garanti programıyla taçlanan müşteri hizmetleri odaklı yaklaşımı, 812 GTS için de sunuluyor. Otomobilin ömrünün ilk 7 yılında yapılan tüm düzenli bakımlarını içeren garanti programı, ikinci el alımları da kapsıyor.

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