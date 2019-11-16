Baroni: Kocaman sakin Yanal agresif

Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen Baroni, Aykut hoca daha sakin, daha sabırlı. Ersun hoca daha agresif, sonuca daha hızlı gitmek isteyen yapıda.'' ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Cristian Baroni, Sabah'a konuşurken Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le ilgili ilginç tespitlerde bulundu.

''Kocaman daha sakin, Yanal daha agresif''

''Tüm goller önemlidir ama Galatasaray'a karşı attığım gol taraftarlar için de çok önemliydi'' diyen Baroni, ''İki hocamdan da çok şey öğrendim. Fenerbahçe ikisi ile de şampiyonluğa ulaştı. İkisi de çok rekabetçi ve sürekli kazanmak isteyen teknik adamlar. Aykut hoca (Kocaman) daha sakin, daha sabırlı. Ersun hoca (Yanal) daha agresif, sonuca daha hızlı gitmek isteyen yapıda.'' ifadelerini kullandı.

''Çok rekabetçi, tam bir winner''

Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahseden Brezilyalı isim, ''Emre Belözoğlu ile uzun süre birlikte oynadık. Çok rekabetçi, tam bir winner. Bu özellikleri tüm takımı motive ediyordu. Bu tip oyuncular için yaşın bir önemi yoktur. Emre de takip ettiğim kadarıyla bu sene çok iyi işler yapıyor.'' dedi.



''Aziz Yıldırım babam gibi''

Aziz Yıldırım için de konuşan Baroni, ''Aziz Yıldırım saygı duyduğum biri. Özellikle zor dönemlerimde onun desteğini arkamda hissetmek özeldi. Babam gibi.'' dedi.



''Volkan Demirel büyük bir kaptan''

Son olarak Volkan Demirel'den bahseden Baroni, ''Volkan Demirel büyük bir kaptan. Eminim ki antrenörlük hayatında da futbolculuğundaki kadar başarılı olacaktır.'' şeklinde konuştu.