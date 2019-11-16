Abdullah Avcı'nın Larin pişmanlığı

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Hollanda’nın Zulta Waregem takımına kiralanan ve attığı gollerle kendisini ispat eden Larin için “Keşke kiralanmasaydı” dediği ifade edildi.

Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen fakat bir türlü bekleneni veremediği için Hollanda’ya kiralanan Carl Larin, siyah-beyazlıları pişman etti.

“Bonservisi çok daha fazla tutulmalıydı”

Milliyet'in haberine göre; Oynadığı futbolla göz dolduran iyi oynamasına sevinen Beşiktaş Yönetimi, ucuza gidecek olmasına ise üzülüyor.

Hollanda’nın Zulta Waregem takımına kiralık olarak giden Kanadalı oyuncunun satış opsiyonunun 2.5 milyon euro olması, yönetimin, “Bonservisi çok daha fazla tutulmalıydı” diye hayıflanmasına neden oldu.





Gelecek para transfere harcanacak

İstanbul’da iken, bazı takım arkadaşları yüzünden gece hayatına kapılan ve bu nedenle sahalarda kendini gösteremeyen Larin’in, Hollanda’da kendini sadece futbola verdiği gözlemlendi. Opsiyon hakkının Zulta Waregem kulübünde olması nedeniyle bu futbolcuyu geri alması çok zor olan Beşiktaş Yönetimi, Larin’in sezon sonunda gitmesi halinde, buradan gelecek 2.5 milyon euroyu, yaz transfer döneminde kullanacak.





''Keşke kiralanmasaydı''

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Keşke kiralanmasaydı” dediği Larin için, Hollanda ekibinin satış opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.