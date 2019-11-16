HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen'den Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için bomba yorum

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın yükselen değerleri Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'yü överken ''Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral'a kulüplerimiz ve başkanlarımız iyi ki de güvenmemişler.'' dedi.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, EURO 2020 biletini almayı garantileyen A Milli Takımı'ın performansını değerlendirdi.

''Bu maçı oynamak kolay değildir.'' diyen Dilmen, ''Burada kaybedilecek maç strese sokacaktı oyuncuları. Kontrollü oynamak lazımdı. Bu kuşağın yüzde 80'i en az 2022 - 2024'lerde olacağını düşünecek olursak büyük başarı. Yeni bir kuşak aranıyordu ama bulundu. Lucescu, Şenol Hoca, TFF'ye teşekkür etmeli. Taraftarları da kutlamak lazım.'' ifadelerini kullandı.

''11'in 10'u Türkiye'de doğmuş''
Milli Takım'daki genç oyuncuları övgüler yağdıran Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Avrupa'da yetişen oyuncularımızı oynatamıyoruz diyorduk. 11'in 10'u Türkiye'de doğmuş. Sadece Hakan Almanya'da. Avrupa'da oynamalarının avantajı var aslında. O efsane bitti artık. Sıkıntılarımız kulüplerde. Fenerbahçe altyapısında keşfedilmemiş. (Merih) Çağlar'ı Altınordu'da İngiliz kulübü takip etmiş. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor neyse. Hiç öyle hatırlamıyorum. 5 verdiler 10 verdiler diye. İstanbulsporlu Zeki, Umut, hatta Mert büyük takım deneyimi yaşamış bir kaleci.

''İyi ki de güvenmemişler''
Bu oyunculara güvenmemişler. Ne teknik adamlar ne de kulüp başkanları güvenmiş. İyi ki de güvenmemişler. Oyuncular da 'ben oynamak, risk almak istiyorum. Risk almak istediğim yerler de Avrupa olsun' demişler. 81 milyon nüfumuz olduğu yerde bu çocuklar var. Yeter ki altyapıdaki oyunculara güvenip oynatalım. Bizim potansiyelimiz var ama doğru kullanmalıyız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mardin'in 3 HDP'li belediyesine kayyum! Dün başkanlar gözaltına alınmışlardı
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Alkollü sürücünün polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdığı anlar kamerada
Define için kurutulmuştu Bakanlıktan Dipsiz Göl açıklaması
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı
Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Reflü neden olur nasıl tedavi edilir?
Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Arjantin Brezilya'yı Messi'yle devirdi
EURO 2020 biletini alan Milli Takım'a büyük gelir!
Bayern Münih'te Uli Hoeness gitti Herbert Hainer geldi
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar